Controlli notturni sulle strade della Polizia Locale | cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Durante il fine settimana, la Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare, insieme alle forze di Cesena e Cesenatico, ha effettuato controlli notturni sulle strade. Nell’ambito di queste operazioni, sono state ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sulle strade della zona. Le attività si sono svolte tra le 20 e le 2 del mattino, con l'impiego di sei pattuglie.

Lo scorso fine settimana la Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, rinforzata da personale delle polizie locali di Cesena e di Cesenatico, ha effettuato servizi notturni straordinari di polizia stradale, mettendo complessivamente in campo sei pattuglie nella fascia oraria dalle 20 alle due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Guida in stato di ebbrezza, controlli notturni dei carabinieri in centro: tre patenti ritirateNelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro città, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza.

Leggi anche: Controlli della Polizia locale sui mezzi pesanti a Bari: raffica di sanzioni, sei patenti ritirate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Controlli notturni dei Carabinieri a Crema: diverse denunce per guida in stato di ebbrezza; Sicurezza e controlli, 10 denunce nel Pisano; Cantieri e viabilità a Padova: strade chiuse a tratti tra gennaio e febbraio; Carabinieri, notte di controlli nei locali della Valle del Serchio.

Weekend di controlli sulle strade: in quattro soffiano oltre il limite, due erano ubriachi - Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Aurisina contro la guida in stato d’ebbrezza: denunciati e sanzionati quattro automobilisti. nordest24.it

Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostrade - Limiti di velocità, multe e taglio dei punti patente per chi non li rispetta ma anche quando le sanzioni provenienti da postazioni fisse degli autovelox sono contestabili ... ilgiorno.it

Numerosi interventi della polizia e dei carabinieri hanno caratterizzato l’ultima serie di controlli notturni a Milano, concentrati in particolare nelle periferie e nelle aree della movida. Nel corso della notte tra Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio, all’altezza dell’A - facebook.com facebook

"Guida ResponsabilMente" : La Città Metropolitana di Napoli lancia un progetto contro l'incidentalità stradale notturna per i giovani. 100mila euro per formazione , campagne nelle scuole e controlli notturni . x.com