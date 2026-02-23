Ieri in Campania | morto il 25enne disperso a Saint Moritz 20enne si toglie la vita nel Sannio

George Adrian Lupu, 39 anni, è morto ieri a Calabritto a causa di un incidente durante un intervento su un albero. L’uomo è stato colpito da un ramo mentre lavorava in un bosco, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La comunità locale si è radunata nel silenzio, sconvolta dalla tragica perdita. La sua morte ha lasciato un vuoto tra i residenti, che ricordano il suo impegno nel volontariato. La famiglia dell’uomo sta ancora elaborando il lutto.