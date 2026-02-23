Ieri in Campania | morto il 25enne disperso a Saint Moritz 20enne si toglie la vita nel Sannio

Da anteprima24.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

George Adrian Lupu, 39 anni, è morto ieri a Calabritto a causa di un incidente durante un intervento su un albero. L’uomo è stato colpito da un ramo mentre lavorava in un bosco, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La comunità locale si è radunata nel silenzio, sconvolta dalla tragica perdita. La sua morte ha lasciato un vuoto tra i residenti, che ricordano il suo impegno nel volontariato. La famiglia dell’uomo sta ancora elaborando il lutto.
ieri in campania morto il 25enne disperso a saint moritz 20enne si toglie la vita nel sannio
© Anteprima24.it - Ieri in Campania: morto il 25enne disperso a Saint Moritz, 20enne si toglie la vita nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 22 febbraio 2026. Avellino – C’è silenzio nelle campagne di  Calabritto, lo stesso silenzio che ha avvolto la comunità dopo la morte di George Adrian  Lupu, il  39enne rimasto vittima di un incidente durante un intervento su un albero. A ventiquattro ore dalla tragedia, l’attenzione si concentra sugli accertamenti disposti dalla magistratura per fare piena luce su quanto accaduto.  (LEGGI QUI) Benevento – Una tragedia che lascia senza parole. Un  giovane tra i 19 e i 20 anni  è stato trovato  morto nel garage della propria abitazione nella tarda serata di sabato a Vitulano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Luciano Capasso è morto: il 25enne di Napoli disperso a Saint Moritz è stato ritrovato senza vitaLuciano Capasso è morto dopo essere stato disperso per cinque giorni nelle montagne di Saint Moritz.

Saint Moritz, trovato morto il 25enne italiano disperso durante escursioneLuciano Capasso, un 25enne di Qualiano, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso durante un'escursione a Saint Moritz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Choc a Macerata Campania: trovato morto in auto, indagano i carabinieri; Tragedia, precipita dal quarto piano del balcone di casa: morto sul colpo; È morto Domenico, il bimbo di Napoli con il cuore bruciato. Sei avvisi di garanzia: sequestrati i cellulari dei medici indagati per omicidio colposo; Bambino morto al Monaldi, il cordoglio della premier Meloni: fare piena luce sulla vicenda.

ieri in campania mortoIncidente stradale a Varcaturo, morto un motociclista di 31 anniIncidente stradale mortale a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, hinterland a nord di Napoli dove un motociclista ha perso la vita in via Ripuaria. rainews.it

ieri in campania mortoIncidente stradale nel Napoletano, morto un motociclista di 31 anniIncidente stradale mortale a Varcaturo, frazione Giugliano in Campania, hinterland a nord di Napoli dove un motociclista ha perso la vita in via Ripuaria. (ANSA) ... ansa.it