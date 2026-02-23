Ieri in Campania | morto il 25enne disperso a Saint Moritz 20enne si toglie la vita nel Sannio
George Adrian Lupu, 39 anni, è morto ieri a Calabritto a causa di un incidente durante un intervento su un albero. L’uomo è stato colpito da un ramo mentre lavorava in un bosco, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La comunità locale si è radunata nel silenzio, sconvolta dalla tragica perdita. La sua morte ha lasciato un vuoto tra i residenti, che ricordano il suo impegno nel volontariato. La famiglia dell’uomo sta ancora elaborando il lutto.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 22 febbraio 2026. Avellino – C’è silenzio nelle campagne di Calabritto, lo stesso silenzio che ha avvolto la comunità dopo la morte di George Adrian Lupu, il 39enne rimasto vittima di un incidente durante un intervento su un albero. A ventiquattro ore dalla tragedia, l’attenzione si concentra sugli accertamenti disposti dalla magistratura per fare piena luce su quanto accaduto. (LEGGI QUI) Benevento – Una tragedia che lascia senza parole. Un giovane tra i 19 e i 20 anni è stato trovato morto nel garage della propria abitazione nella tarda serata di sabato a Vitulano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Luciano Capasso è morto: il 25enne di Napoli disperso a Saint Moritz è stato ritrovato senza vitaLuciano Capasso è morto dopo essere stato disperso per cinque giorni nelle montagne di Saint Moritz.
Saint Moritz, trovato morto il 25enne italiano disperso durante escursioneLuciano Capasso, un 25enne di Qualiano, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso durante un'escursione a Saint Moritz.
Si è conclusa in tragedia la vicenda riguardante Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz a circa 2700 metri di quota. Il giovane, che lavorava come autista per il Badrutt’s Palace Hotel della nota località montana in - facebook.com facebook
