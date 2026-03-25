Tragedia ad Altavilla Irpina | si toglie la vita nel garage di famiglia

Nella mattinata di oggi, intorno alle 8, un uomo si è tolto la vita nel garage di famiglia ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Tragedia ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, un uomo di circa cinquant’anni si è tolto la vita all’interno del garage di famiglia, situato sotto l’edificio che ospita l’ufficio postale del paese. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo si sarebbe recato nel locale di proprietà, utilizzato come garage, e lì avrebbe compiuto il gesto estremo. L’allarme è stato lanciato poco dopo e sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri della locale stazione, giunti per gli accertamenti e le operazioni di rito. All’arrivo dei sanitari, per il cinquantenne non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tragedia ad Altavilla Irpina: si toglie la vita nel garage di famiglia Articoli correlati Leggi anche: Dramma nel Sannio, 20enne si toglie la vita nel garage di casa Leggi anche: Tragedia nel Frusinate, 17enne si toglie la vita Tutto quello che riguarda Altavilla Irpina Argomenti discussi: Altavilla Irpina, ordinanza urgente del sindaco: stop ai frutti di mare crudi per casi di epatite A. Altavilla Irpina, sparò il fratello della fidanzata dopo un litigio: Vetrone va ai domiciliariHa lasciato il carcere di Benevento, Andrea Vetrone il 27enne di Altavilla Irpina accusato di tentato omicidio del fratello della fidanzata e detenzione di arma da fuoco. Il tribunale del Riesame di ... ilmattino.it Auto in fiamme ad Altavilla Irpina, danneggiate anche altre vettureRaid incendiario nel corso della notte ad Altavilla Irpina. La pattuglia carabinieri di Chianche è intervenuta in piazza Caruso, per la segnalazione di un’auto in fiamme, regolarmente parcheggiata. ilmattino.it