Scuole aperte nonostante il ciclone Harry polemica a Raffadali ma Cuffaro difende la scelta

In contrasto con la maggior parte dei comuni della provincia, che hanno deciso di chiudere le scuole a causa dell’allerta gialla e del ciclone Harry, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha optato per mantenere le scuole aperte. La sua decisione ha suscitato discussioni e polemiche, mentre altri amministratori preferiscono adottare misure di prudenza. Questa scelta evidenzia le diverse interpretazioni delle priorità in situazioni di emergenza.

Il sindaco rivendica la decisione: "Il diritto allo studio va garantito". La protesta social: "La vita dei nostri figli vale di più" Mentre in quasi tutta la provincia i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per l'allerta gialla diramata dalla protezione civile e soprattutto per il timore del ciclone Harry, a Raffadali il sindaco Silvio Cuffaro ha scelto di mantenerle aperte. In un primo avviso pubblicato sui social, il primo cittadino ha comunicato che le lezioni si sarebbero svolte regolarmente fino alle 13, raccomandando spostamenti solo se necessari nel pomeriggio, quando resteranno chiusi il cimitero comunale, il villaggio della gioventù e le ville comunali.

Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancioni per Sicilia e Calabria, con scuole chiuse e condizioni meteorologiche avverse. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere le ultime notizie e le precauzioni necessarie.

