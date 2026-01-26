Profili falsi di Totò Cuffaro sui social l’appello della nipote Ida | Aiutatemi a segnalarli

Negli ultimi giorni sono stati individuati diversi profili falsi su Facebook che utilizzano il nome e le immagini di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia. La nipote, Ida Cuffaro, ha lanciato un appello per segnalare questi profili fraudolenti, chiedendo collaborazione per tutelare l’immagine e la reputazione del familiare. Questa situazione evidenzia l’importanza di vigilare sui social e di agire prontamente contro le fake profile.

La donna denuncia la presenza di account creati a nome dello zio attualmente ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su appalti e sanità Negli ultimi giorni sono comparsi su Facebook diversi profili falsi che utilizzano nome e immagini dell’ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su appalti e sanità. A segnalarlo è stata la nipote, Ida Cuffaro, che ha lanciato un appello pubblico attraverso i social. “Ciao amici di Facebook, se potete aiutatemi a segnalare questi profili falsi!”, ha scritto Ida Cuffaro, invitando gli utenti a prestare attenzione e a non interagire con account che si spacciano per il politico originario di Raffadali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

