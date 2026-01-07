Giocattoli in movimento raccolti doni per i bimbi catanesi meno fortunati
A Catania, la comunità si è unita nella raccolta di giocattoli usati, promossa dal Movimento 5 Stelle Catania Ovest. L’iniziativa, intitolata “Giocattoli in Movimento”, mira a donare sorrisi ai bambini meno fortunati attraverso il riutilizzo di giochi ancora in buono stato. Un gesto di solidarietà che testimonia la generosità e l’attenzione della città verso le esigenze dei più piccoli.
Catania ha dato prova di grande generosità, aderendo in massa a “Giocattoli in Movimento”, la campagna promossa dal gruppo territoriale Catania Ovest del Movimento 5 Stelle al fine di fare rivivere i giocattoli non più usati per destinarli ai bambini meno fortunati. Nel gazebo allestito su via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
