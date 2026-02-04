Giampaolo Lampis è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Chieti

Questa mattina a Chieti si è svolto il passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco. Dopo dieci mesi di reggenza, Luca Verna ha passato il testimone a Giampaolo Lampis. La cerimonia si è tenuta nella sede centrale di via Filippo Masci, segnando un nuovo inizio per la squadra dei pompieri teatini.

