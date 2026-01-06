Schlein Befana | polemica sul post del sindaco di Trieste Pd chiede a Meloni di prendere le distanze

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un fotomontaggio pubblicato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha suscitato polemiche. L’immagine ritrae la segretaria del PD, Elly Schlein, vestita da befana, generando reazioni e richieste di chiarimenti. La vicenda ha acceso il dibattito politico, con il PD che ha chiesto a Giorgia Meloni di prendere le distanze da quanto accaduto. La vicenda evidenzia le tensioni e le diverse sensibilità nel panorama politico italiano.

Ha scatenato una polemica il fotomontaggio postato da Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste ed esponente di Forza Italia: si vede la segretaria del Pd Elly Schlein vestita da befana. "Inaccettabile" per il Partito democratico, che ha chiesto a Giorgia Meloni di prendere le distanze. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Schlein Befana”: polemica sul post del sindaco di Trieste, Pd chiede a Meloni di prendere le distanze

Leggi anche: Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

schlein befana polemica postFoto di Schlein come la Befana, bufera sul sindaco di Trieste - Pochi giorni fa interrompendo una consigliera comunale dell'opposizione aveva detto che lui non si fa "comandare da una donna". ansa.it

schlein befana polemica post“Tanti auguri Befana”: bufera sul post del sindaco Roberto Dipiazza contro Elly Schlein - Il primo cittadino ha condiviso sui social una immagine modificata in cui il volto di Elly Schlein è stato sovrapposto a quello di una Befana ... dire.it

schlein befana polemica post“Schlein Befana”: polemica sul post del sindaco di Trieste, Pd chiede a Meloni di prendere le distanze - Ha scatenato una polemica il fotomontaggio postato da Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste ed esponente di Forza Italia: si vede la segretaria del Pd Elly ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.