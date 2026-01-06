Schlein Befana | polemica sul post del sindaco di Trieste Pd chiede a Meloni di prendere le distanze

Recentemente, un fotomontaggio pubblicato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha suscitato polemiche. L’immagine ritrae la segretaria del PD, Elly Schlein, vestita da befana, generando reazioni e richieste di chiarimenti. La vicenda ha acceso il dibattito politico, con il PD che ha chiesto a Giorgia Meloni di prendere le distanze da quanto accaduto. La vicenda evidenzia le tensioni e le diverse sensibilità nel panorama politico italiano.

Il Sindaco di Trieste che posta una immagine di Elly Schlein vestita da befana, con la frase: "Tanti auguri Befana", dovrebbe vergognarsi e chiedere immediatamente scusa. Anzi, per quanto mi riguarda dovrebbe proprio dimettersi, perché non credo che un uo - facebook.com facebook

