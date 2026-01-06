Schlein Befana | polemica sul post del sindaco di Trieste Pd chiede a Meloni di prendere le distanze
Il post pubblicato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, raffigurante Elly Schlein come una befana, ha suscitato reazioni e polemiche politiche. Il Pd ha chiesto a Meloni di prendere le distanze dall’immagine, considerata offensiva. Questa vicenda evidenzia come le rappresentazioni satiriche possano generare tensioni tra le forze politiche, aprendo un dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del rispetto reciproco.
