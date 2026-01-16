Per l’incontro con la squadra femminile di rugby Kate Middleton ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nello stile istituzionale moderno

Durante l’incontro con la squadra femminile di rugby inglese, Kate Middleton ha sottolineato il suo ruolo di figura di riferimento nello stile istituzionale moderno, dimostrando eleganza e sobrietà. La visita ha evidenziato l’importanza dello sport femminile e il sostegno della Duchessa alle iniziative dedicate alle atlete, mantenendo un’immagine di raffinatezza e impegno istituzionale.

Per l’incontro con la squadra inglese femminile di rugby, Kate Middleton ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nello stile istituzionale contemporaneo. Un’apparizione pubblica dal forte valore simbolico, in cui moda e rappresentanza si sono intrecciate attraverso un look capace di coniugare autorevolezza, modernità e una sottile nota sperimentale. Protagonista dell’outfit è stato un tailleur rosso firmato Alexander McQueen, scelto in una tonalità intensa e assertiva, perfettamente in linea con il contesto sportivo e con l’energia dell’evento. Il blazer asimmetrico, caratterizzato da un taglio obliquo e da una silhouette scivolata, ha introdotto un elemento di rottura rispetto ai codici più tradizionali del guardaroba royal: un capo allo stesso tempo rigoroso ed estroso, decisamente originale per una futura regina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per l’incontro con la squadra femminile di rugby, Kate Middleton ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nello stile istituzionale moderno Leggi anche: Lily Collins ha confermato il proprio ruolo di ambasciatrice di uno stile raffinato e coerente con l’immaginario coutur Leggi anche: Nel corso degli anni, lo stile di Kate Middleton ha seguito un’evoluzione coerente con il suo ruolo all’interno della monarchia britannica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Kate Middleton celebra le Red Roses a Windsor: trionfo mondiale per la nazionale di rugby femminile inglese - La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha accolto al Castello di Windsor le Red Roses, la nazionale femminile inglese di rugby, per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo conquistata lo ... tg.la7.it

