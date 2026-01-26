Per non dimenticare sino ai nostri giorni | alla Real Fonderia Oretea un evento per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata Mondiale della Memoria, il 27 gennaio 2026, la Real Fonderia Oretea ospiterà un evento intitolato

In occasione della "Giornata Mondiale della Memoria", martedì 27 gennaio 2026, si terrà presso la Real Fonderia Oretea un evento commemorativo dal titolo "Per non dimenticare. sino ai nostri giorni". Da un'idea dell'artista internazionale Filippo Lo Iacono sposata con entusiasmo da Fondazione Costanza, con Alessandro Costanza presidente e Filippo Lo Iacono direttore generale, in collaborazione con Masterset Italia di Gioele Pennino. Un incontro che unisce riflessione, arte, musica e letteratura, per mantenere viva la memoria della Shoah e di tutte le vittime dell’odio, della discriminazione e dell’indifferenza, con uno sguardo attento anche agli orrori contemporanei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giornata della Memoria, a Pordenone un ricco programma per non dimenticareIl Comune di Pordenone presenta un programma di iniziative gratuite in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio.

Giornata della memoria 2026: musica, parole e testimonianze per non dimenticareIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah.

Per non dimenticare - Omaggio a Etty Hillesum - (1 luglio 1942) Dentro mi porto tutto anche a fatica, col fiato corto. La vita, una cesta piena sino alla fine. E se interrotta farò il mio meglio sulla soglia di un'altra stagione passerò - staffetta - il testimone. * Ogni gio - facebook.com facebook