Lo scrive su X Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, dopo l'inchiesta denominata "Risiko". "Determinante la collaborazione con le autorità statunitensi e il supporto dell'Fbi" L'operazione "Risiko", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Ros dei carabinieri segna un risultato storico e di grande rilievo nella lotta alla 'ndrangheta. Per la prima volta è stata individuata e accertata un'articolazione della cosca di Siderno operante nello Stato di New York a conferma della dimensione internazionale dell'organizzazione e della sua capacita' di radicarsi anche oltre i confini nazionali". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Cronaca, risultato e gol mentre Wissa segna nella grande serata dell’UCLNella serata di Champions League, il Newcastle ha ottenuto una vittoria importante contro il PSV, battendolo 3-0 al St James Park.

Forza Italia: risultato di rilievo nella Valle Vitulanese. Caporaso: “Un successo che premia il lavoro di squadra”La Valle Vitulanese conferma la crescita di Forza Italia, che nelle recenti elezioni regionali ha ottenuto un importante 19,18% dei voti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'Ndrangheta, Colosimo: L'operazione segna un risultato storico e di grande rilievo; L’operazione Risiko conferma la radicazione delle ‘ndrine; Operazione Risiko scopre per la prima volta 'ndrangheta attiva a New York.

«L’operazione Risiko conferma la radicazione delle ‘ndrine»ROMA « L’operazione Risiko, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Ros dei Carabinieri segna un risultato storico e di grande rilievo nella lotta alla ‘ndrangheta. Per la prima volta è ... corrieredellacalabria.it

'Ndrangheta, l'operazione di Carabinieri e FBI svela i segreti della mafia transoceanica: 7 arrestiSette affiliati alla cosca C. di Siderno fermati per associazione mafiosa: operazione internazionale tra Italia, USA e Canada. virgilio.it

L’operazione “Risiko”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Ros dei Carabinieri segna un risultato storico e di grande rilievo nella lotta alla ‘ndrangheta. Per la prima volta è stata individuata e accertata un’articolazione della cosca di Siderno x.com

Ieri, al programma Farwest, è intervenuta Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Antimafia. È stato liberatorio: per anni siamo stati abituati a gestioni - da Pisanu (di centrodestra, che avallò il teorema della trattativa addirittura prima del processo) a Bi - facebook.com facebook