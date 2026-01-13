Vi porto dentro la Perugia tossica | ingresso 10 euro La mappa
Entrate nel cuore della Perugia delle sostanze proibite, dove la mappa dello spaccio si presenta come una complessa scacchiera. Le forze dell’ordine si confrontano quotidianamente con trafficanti e spacciatori, in un continuo tentativo di controllare un territorio articolato. Un percorso di approfondimento che offre uno sguardo approfondito sulla situazione, attraverso una mappa dettagliata e un’analisi delle dinamiche locali. Ingresso: 10 euro.
La mappa dello spaccio a Perugia assomiglia molto più a una scacchiera, dove le forze dell'ordine giocano una partita continua con trafficanti e spacciatori.Le cronache danno conto di decine di interventi e anche se è fuorviante e ingiusto parlare di "quartieri a rischio" in termini assoluti, le.
