Domani sera alle 20 presso l'Hotel Lalla si terrà l'assemblea dei soci del Rotary Club Cesenatico Mare. Un momento importante per discutere le attività e pianificare future iniziative del club, coinvolgendo i membri in un confronto costruttivo e orientato alla collaborazione.

Rotariani in assemblea. Domani sera, dalle 20, all’Hotel Lalla è convocata l’assemblea dei soci del Rotary Club Cesenatico Mare. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2024-2025 e l’approvazione del bilancio preventivo 2025-2026, oltre a vari argomenti. Nell’occasione si terrà una conviviale romagnola al costo di 20 euro, il cui ricavato verrà destinato al service in favore dell’associazione ’Ci sono anch’io’ che si occupa di sostenere le famiglie con figli affetti da autismo. Il presidente Klodian Matija e il direttivo per questo anno rotariano hanno confermato il sostegno ai progetti in favore dell’Endas Cesenatico, Croce Verde, Ospedale Ginesio Marconi, il Global Grant a favore di Casa Rozalba in Albania nell’ambito di un progetto internazionale ideato dai rotariani cesenaticensi, il Progetto Giovani e altri service. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rotary Club, domani sera l’assemblea dei soci

Leggi anche: Milan, slitta a domani l'assemblea dei soci

Leggi anche: Quattro nuovi soci nel Rotary Club: Carlotta Gruppioni, Gloria Domeniconi, Gianluca Padovani e Andrea Pedrini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rotary Club, domani sera l’assemblea dei soci; Rotary club: Concerto di Inizio Anno in favore di Casa Thevenin; Rotary club Bra: cinquant’anni di impegno al servizio della comunità; Solidarietà e partecipazione per la conviviale degli auguri del Rotary Club Fiorenzuola.

Il Rotary Club Cesenatico Mare celebra il service e la solidarietà - Domani sera, nel salone dell’Hotel Lalla, si terrà la tradizionale Festa degli Auguri del Rotary Club Cesenatico Mare. ilrestodelcarlino.it

86-87-88/102 10 gennaio 2026 Rotary E-Club Distretto 2110 Presidente: Eva De Luca Assistente: Biagio Nativo Rotary Club Catania Bellini Presidente: Serafina Lentini Assistente: Leonardo Biasi Rotary Club Passport Mediterranee District 2110 Pres - facebook.com facebook