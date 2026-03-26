Durante le festività pasquali, le tradizioni dolciarie italiane si manifestano attraverso una varietà di specialità che vanno oltre le colombe e le uova di cioccolato. In molte regioni si preparano dolci tipici che rappresentano un patrimonio culinario radicato nel tempo, spesso tramandati di generazione in generazione. Questi prodotti tradizionali variano da zona a zona e sono parte integrante delle celebrazioni pasquali.

La ricchezza della tradizione dolciaria italiana fa sì che a ogni festa corrisponda un sapore, a ogni ricorrenza un gesto ripetuto. A Natale in tavola troneggiano panettone, torrone, struffoli e panforte, a Carnevale chiacchiere e castagnole, i dolci dei morti a Ognissanti, le zeppole a San Giuseppe. Una molteplicità di dolcezze che cambia sfumature in base alla regione, perché profuma di ingredienti locali. La Pasqua è innanzitutto colomba e uova di cioccolato. Ma prima del trionfo del cacao, arrivato in Italia solo nel 1600, esisteva un altro repertorio di dolci, legato al tempo della Quaresima. Per quaranta giorni prima della Pasqua, la tradizione cristiana imponeva un regime alimentare sobrio, privo di grassi animali, niente burro, niente strutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I quaresimali, non solo colomba e uova di cioccolato

Articoli correlati

Leggi anche: Pasqua 2026, su uova di cioccolato e colomba aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso

Leggi anche: Scuole chiuse dal 2 al 7 aprile per scartare le uova e mangiare la colomba, ma non solo. Il calendario scolastico di quest'anno regala weekend lunghi e ponti strategici fino al 2 giugno

Aggiornamenti e notizie su I quaresimali non solo colomba e uova...

Argomenti discussi: Pasqua 2026: dolci e salati regionali oltre la colomba.

Colomba artigianale: come riconoscerla e tagliarla nel modo giustoGuida all’assaggio perfetto tra profumi, consistenze, temperatura di servizio e abbinamenti pensati per esaltarne il gusto ... fashiontimes.it

Colomba, la top 5 secondo Eataly: quali sono le migliori da comprare al supermercato (e non solo)La Pasqua si avvicina, e con essa i tradizionali dolci da mettere a tavola: ovviamente le uova, ma anche la colomba, degno corrispettivo pasquale rispetto al pandoro e al panettone natalizi. Come ... leggo.it