Pasqua 2026 su uova di cioccolato e colomba aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso

Per la Pasqua 2026, le uova di cioccolato e le colombe hanno registrato un incremento dei prezzi che arriva fino al 10% rispetto all’anno precedente. Questa tendenza si riflette nel costo dei prodotti tipici della festività, che risultano più cari rispetto alla passata stagione. Le variazioni si notano sia nelle grandi catene commerciali che nei negozi locali.

Pasqua sta diventando una festività sempre più costosa. Le tradizionali uova di Pasqua, infatti, sono aumentate anche fino al 10%. Il Codacons ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio per i dolci tipici pasquali e ha riscontrato un aumento anomalo del prezzo delle uova. Nei supermercati e nei negozi, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo che vanno dal +6% fino al +10% per alcuni marchi. Un aumento che si riflette sul prezzo al chilo. Sempre secondo l’associazione, un uovo di cioccolato di marca industriale al chilo arriva a superare i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno. A dettare i prezzi sono le dimensioni, la marca o la linea prescelta, a seconda che sia per adulti o per bambini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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