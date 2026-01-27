Durante la celebrazione della messa, ladri sono entrati nell’abitazione del parroco di Capiago Intimiano, riuscendo a fuggire con offerte, oro e gioielli. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle misure di sicurezza adottate. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e garantire maggiore protezione alle abitazioni dei membri della parrocchia.

Capiago Intimiano (Como), 27 gennaio 2026 – ladri sono entrati mentre il parroco di Capiago Intimiano stava celebrando la messa. Hanno rotto una finestra senza che nessuno sentisse il rumore, e sono entrati nell’abitazione, in via Vittorio Emanuele, e hanno fatto passare i cassetti alla ricerca di oggetti di valore e soldi. Alla fine, il bottino non è stato esiguo: 5000 euro in contanti, che erano le offerte dei fedeli e qualche risparmio del parroco, oltre a due orologi e una collanina d’oro, il cui valore complessivo è stato quantificato in circa 1500 euro. L’indagine . Il sacerdote si è accorto del furto quando è ritornato a casa, dopo la messa del tardo pomeriggio di sabato 17 gennaio, stabilendo quindi che il furto era stato commesso tra le 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri entrano in casa del parroco mentre è impegnato con la messa: in fuga con le offerte, oro e gioielli

Approfondimenti su Capiago Intimiano

Nella notte, una gioielleria di via Mario Menghini, zona Colli Albani, è stata oggetto di un furto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Capiago Intimiano

Argomenti discussi: Ladri entrano in casa mentre i proprietari dormono: messi in fuga dai 2 coniugi; Ladri entrano in casa del parroco mentre è impegnato con la messa: in fuga con le offerte, oro e gioielli; Lei partorisce in ospedale, i ladri le svaligiano la casa; Ladri in casa, quattro furti a poche ore di distanza: rubati tutti i gioielli d'oro e appartamenti messi a soqquadro.

Ladri entrano in casa del parroco mentre è impegnato con la messa: in fuga con le offerte, oro e gioielliCapiago Intimiano (Como), 27 gennaio 2026 – ladri sono entrati mentre il parroco di Capiago Intimiano stava celebrando la messa. Hanno rotto una finestra senza che nessuno sentisse il rumore, e sono e ... ilgiorno.it

Ladri in casa, anziano vede i banditi forzare la porta di casa grazie alle telecamere e li mette in fugaSAN VITO - Non solo li ha sentiti, mentre cercavano di forzare la porta d'ingresso di casa sua. Ma li ha anche visti, grazie a un moderno impianto di allarme dotato di ... ilgazzettino.it

- Ecco come ti entrano in casa - Ladri scatenati a Rasa, Lendinara. Articolo al link: https://shorturl.at/hAiHs #lendinara #furti #furtiinabitazione - facebook.com facebook

Un altro furto in appartamento: ladri entrano dal giardino e mettono a soqquadro la casa x.com