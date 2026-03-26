I pronostici di giovedì 26 marzo | qualificazioni ai Mondiali

Giovedì 26 marzo si svolgono le partite di spareggio per le qualificazioni ai Mondiali. In programma incontri tra diverse nazionali, con alcune sfide che determinano le ultime squadre qualificate alla fase finale del torneo mondiale. Le partite si svolgono in diversi stadi e orari, coinvolgendo squadre provenienti da varie confederazioni.

I pronostici di giovedì 26 marzo, ci sono gli spareggi di qualificazione ai Mondiali più delle amichevoli internazionali Per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima apparizione (Brasile 2014) l’ Italia dovrà passare nuovamente dalla “trappola” dei playoff, che già le fu fatale nel 2017 (fuori dopo la doppia sfida con la Svezia) e nel 2022, l’anno della clamorosa eliminazione per mezzo dell’insospettabile Macedonia del Nord, vittoriosa 1-0 a Palermo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Per staccare il pass per la rassegna iridata e volare in Nordamerica la prossima estate la truppa di Gennaro Gattuso deve vincere due partite nel giro di una settimana: la semifinale con l’ Irlanda del Nord a Bergamo e poi, eventualmente, la finale con una tra Galles e Bosnia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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