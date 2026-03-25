Slovacchia-Kosovo Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 26 marzo alle 20:45 si gioca la partita tra la Slovacchia e il Kosovo, valida per le semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 in Europa. La sfida si tiene in Slovacchia e vede in campo le formazioni guidate rispettivamente da Calzona e Foda. La partita rappresenta un passaggio importante verso la qualificazione per il torneo in Nord America.

Semifinali playoff di qualificazione ai mondiali 2026 e la Slovacchia di Calzona affronta in casa il Kosovo di Foda. I Sokoli dopo essersi illusi di poter soffiare il primo posto alla Germania hanno subito una pesante sconfitta a Lipsia nell’ultimo turno, condannati così agli spareggi. Il tecnico napoletano però può fare affidamento su un gruppo ormai collaudato, e nei convocati spiccano le assenze di Schranz, Lobotek. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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