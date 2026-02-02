I piccoli dell' Accademia Taekwondo Modena protagonisti al Giovani Leoni
La squadra giovanile dell’Accademia Taekwondo Modena ha fatto il suo debutto al Trofeo Giovani Leoni, una competizione dedicata agli under 14. La gara si è svolta domenica scorsa e ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti dal Nord Italia. I giovani hanno mostrato un’ottima prestazione, confermando il talento e la preparazione della scuola modenese.
I piccoli atleti guidati dal Maestro Andrea Rocciola e dai Tecnici Angel Albania e Alex Ragusa conquistano 16 medaglie e il 6°posto nel medagliere a squadre. Vincono la gara e conquistano la medaglia d'oro Malek Ghadbani, Samuele La Marca. Inas El Ammari e Nicolò Fabbri che sbaragliano la concorrenza con ottimi incontri; Infine medaglia di Bronzo e ottimi incontri per Daniel Canaj, Alex Mori e Mathew Ramirez all'esordio nelle nuove categorie Prima gara del 2026 soddisfacente per l'Accademia Taekwondo Modena e già al lavoro per preparare le competizioni dei prossimi mesi. Le pagelle di Empoli - Modena Nador a due facce, Beyuku si inceppa.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Accademia Taekwondo Modena
I protagonisti dell'Ottocento genovese in mostra all’Accademia Ligustica di Belle Arti
L'esposizione “L’Accademia Ligustica di Belle Arti nell'Ottocento: i protagonisti” apre giovedì 11 dicembre alle 17:30 presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, offrendo un viaggio nel mondo artistico del XIX secolo a Genova.
Compagnia teatrale di Chieti finalista al premio Giovani realtà del teatro italiano dell'Accademia Dino Pepe
Ultime notizie su Accademia Taekwondo Modena
Argomenti discussi: Milano - Teatro alla Scala: Concerto dei solisti dell'Accademia di perfezionamento per cantanti lirici; Michele Campanella in concerto: Note per i bambini di Pizzofalcone; Campi, al via la stagione per bambini e ragazzi con ‘L’amico ritrovato’; Firenze, torna la Domenica Metropolitana: quali sono i musei e le mostre gratis il 1° febbraio.
I piccoli dell'Accademia Taekwondo Modena protagonisti al Giovani LeoniI piccoli atleti guidati dal Maestro Andrea Rocciola e dai Tecnici Angel Albania e Alex Ragusa conquistano 16 medaglie e il 6°posto nel medagliere a squadre. Vincono la gara e conquistano la medaglia ... modenatoday.it
Accademia del Taekwondo protagonista all'evento internazionale in Austria #Avellino - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.