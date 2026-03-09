Guasto sui binari a Bari treni in ritardo | risveglio amaro per i pendolari

Oggi a Bari si sono verificati disagi per i pendolari a causa di un guasto a un passaggio a livello nel quartiere Santo Spirito. L'intervento ha causato ritardi nelle corse dei treni regionali sulla tratta cittadina, creando disagi tra chi si sposta quotidianamente. La circolazione ferroviaria è rimasta compromessa fino a quando non è stato risolto il problema.

Un guasto a un passaggio a livello, all'altezza del quartiere Santo Spirito, ha causato dei ritardi sulle corse dei treni regionali sulla tratta di Bari. Il problema tecnico si è presentato durante le prime ore della mattina e ha influito sul traffico ferroviario. I convogli impegnati nel tratto ferroviario hanno accumulato ritardi da 20 a 30 minuti. I disagi maggiori sono stati accusati dai molti pendolari che, nella fascia oraria mattutina, affollano i treni regionali da e verso Bari. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono subito intervenuti sul luogo del guasto per risolvere la problematica. L'intervento si è concluso alle 8 di mattina, con la completa risoluzione dell'inconveniente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Presunto investimento sui binari, disagi per i pendolari: treni in ritardo anche di un'oraMattinata difficile, quella di mercoledì, per i pendolari che utilizzano il treno per gli spostamenti quotidiani.

Leggi anche: Treni cancellati o in ritardo, l'ira dei pendolari: "Scambi bloccati dal ghiaccio, costretti ad aspettare sui binari al gelo"

Tutto quello che riguarda Guasto sui binari a Bari treni in...

Temi più discussi: Treni in ritardo, linea ’lentissima’. Un altro giorno di disagi sui binari; Alcuni guasti rallentano i treni a Milano e nel Milanese: ritardi e cancellazioni; Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo; Barra di metallo trafigge la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–Piacenza.

Tragedia sui binari a Milano: l'ipotesi del malore e le autopsie sulle vittime del tramLa città di Milano è ancora profondamente scossa dal disastroso deragliamento che ha trasformato una normale corsa del trasporto pubblico in ... dailyexpress.it

Guasto sui binari nel Foggiano, ritardi fino a 5 oreL'Intercity partito da Lecce a mezzogiorno è ancora fermo a Bari quando è ormai buio. Arriverà a Milano dopo le tre di notte. Per molti invece il viaggio è rimandato al giorno dopo. L'imbuto che ha ... rainews.it

Da Trump all'Iran, è panico dopo il guasto tragicomico. Interviene anche l'assessore - facebook.com facebook

Ingombranti in mezzo al mercato, guasto al cancello del centro di raccolta x.com