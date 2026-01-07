Presunto investimento sui binari disagi per i pendolari | treni in ritardo anche di un' ora

Mercoledì mattina, i pendolari hanno affrontato notevoli disagi a causa di un presunto investimento sui binari, che ha provocato ritardi fino a un'ora sui treni. La situazione ha causato disagi e inconvenienti nel percorso quotidiano, rendendo difficile la mobilità di molti utenti. Restano in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incidente e ripristinare la regolarità dei servizi ferroviari.

Mattinata difficile, quella di mercoledì, per i pendolari che utilizzano il treno per gli spostamenti quotidiani. La circolazione ferroviaria tra Forlì e Cesena è stata momentaneamente sospesa nelle prime ore della mattinata per verifiche tecniche sulla linea. L’interruzione, iniziata intorno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Presunto investimento sui binari, disagi per i pendolari: treni in ritardo anche di un'ora Leggi anche: Treni in ritardo a Verona per un investimento sui binari avvenuto in provincia di Brescia Leggi anche: Investimento mortale sui binari: ritardi nella viabilità e treni cancellati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Alta velocità bloccata a Firenze per una persona investita, ritardi da 60 a 120 minuti per Italo e Frecce. Investimento mortale sui binari, treni nel caos sulla linea Venezia-Trieste - L'incidente è avvenuto intorno alle 8 nei pressi della stazione di Mogliano Veneto ed ha causato ritardi e cancellazioni. rainews.it Due mesi di lavori ai binari. Tempi più lunghi e disagi - Disagi in vista per i pendolari della linea aretina: per due mesi la loro tratta sarà coinvolta da vari interventi di manutenzione straordinaria. lanazione.it Arresto per tentato omicidio ed avvenuto rimpatrio Arresto in Francia e rimpatrio in Italia di un soggetto indagato per tentato omicidio dalla Polizia di Stato E’ stato arrestato in Francia il presunto autore dell’investimento di 5 persone avvenuto all’esterno di un ri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.