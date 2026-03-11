Chiusura notturna | lavori sul passaggio a livello bloccano

La dorsale viaria tra le città del Nord-Est è interessata da lavori sul passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina, che stanno causando la chiusura notturna di alcune strade. Durante le operazioni, le strade vengono chiuse temporaneamente per permettere l'esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza. La situazione interessa principalmente la viabilità notturna e la circolazione dei mezzi nella zona.

La dorsale viaria che collega le città del Nord-Est sta vivendo una fase di trasformazione critica, con l'avvio dei lavori sul passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina. A partire da questa notte, il traffico notturno lungo la statale adriatica, nel tratto di via Carducci, sarà interrotto completamente tra le 21:00 e le 6:00 del mattino successivo. Gli interventi sulla massicciata ferroviaria hanno già preso il via, segnando l'inizio di un cantiere che durerà fino al 17 marzo, con ripercussioni limitate ma precise sulla viabilità locale. Il progetto tocca nervi scoperti dell'economia regionale, dove ogni minuto di blocco sulla strada principale può significare ritardi nella catena logistica che alimenta i distretti produttivi del Veneto e delle Marche.