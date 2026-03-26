In tutta l’Unione Europea sono stati riprogrammati circa 35 miliardi di euro di fondi di coesione, con oltre 7 miliardi destinati all’Italia. Di questi, circa 12 miliardi sono stati spostati dalla coesione alla difesa, tra cui quasi 200 milioni assegnati alla regione Sicilia. La ripartizione di queste risorse riguarda vari settori e progetti in diversi Paesi dell’Unione.

Quasi 35 miliardi di euro riprogrammati in tutta Europa, oltre 7 miliardi per l’Italia. La revisione di medio termine della politica di coesione conferma il cambio di rotta della Commissione von der Leyen: le risorse pensate per ridurre i divari territoriali vengono riallocate verso nuove “ priorità strategiche” a partire da competitività e difesa. Nel dettaglio, secondo i dati presentati mercoledì dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, gli Stati membri hanno riallocato 34,6 miliardi di euro, pari a circa il 10% dell’intero bilancio della coesione 2021-2027, destinandone 15,2 a competitività e tecnologie critiche, 11,9 miliardi a difesa e preparazione civile, 3,3 agli alloggi accessibili, 3,1 alla gestione dell’acqua e 1,2 a energia e decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Paesi Ue spostano 12 miliardi di fondi di coesione alla difesa. Il caso Sicilia: quasi 200 milioni riallocati a quella voce

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