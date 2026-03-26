I Nomadi e Angelo Branduardi al Castello di Udine per Folkest

Sono state aperte le prevendite per due concerti di Folkest 2026 al Castello di Udine. Il 27 giugno si esibiranno i Nomadi, mentre il 21 luglio sarà la volta di Angelo Branduardi. Entrambi gli eventi si terranno nel piazzale della Patria del Friuli. Le date sono state annunciate in vista della prossima estate e gli appassionati possono già acquistare i biglietti.

Sono aperte le prevendite per due degli appuntamenti più attesi di Folkest 2026: i concerti de I Nomadi e di Angelo Branduardi, entrambi in programma l’estate prossima al Castello di Udine (Piazzale della Patria del Friuli 1), rispettivamente il 27 giugno e il 21 luglio prossimi. Le prevendite sono già attive per entrambi gli eventi. I biglietti sono disponibili online sul sito del Festival, su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 (tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: [email protected] ). 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - I Nomadi e Angelo Branduardi al Castello di Udine per Folkest Articoli correlati Il Cantico, a Udine il progetto musicale di Angelo Branduardi dedicato a San FrancescoUn altro ospite si aggiunge al ricco cartellone di Folkest 2026: Angelo Branduardi. Angelo Branduardi porta il Cantico delle creature al Teatro GoldoniAngelo Branduardi in concerto al Teatro Goldoni di Venezia con “Il cantico”, evento che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale...