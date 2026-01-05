Angelo Branduardi porta il Cantico delle creature al Teatro Goldoni

Angelo Branduardi ritorna al Teatro Goldoni di Venezia con il suo concerto “Il Cantico”, un appuntamento che unisce musica e spiritualità. Attraverso la sua interpretazione del Cantico delle Creature, l’artista propone un percorso sonoro ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi, offrendo al pubblico un’esperienza intima e riflessiva. Un momento di contemplazione che invita a riscoprire i valori di semplicità e armonia con la natura.

Angelo Branduardi in concerto al Teatro Goldoni di Venezia con "Il cantico", evento che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo, organizzato da Veneto Jazz in occasione degli 800 anni del Cantico delle.

