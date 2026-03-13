Il Cantico a Udine il progetto musicale di Angelo Branduardi dedicato a San Francesco

Il 21 luglio a Udine, nel castello, si terrà un concerto di Angelo Branduardi, artista noto per il suo progetto musicale dedicato a San Francesco. La data si inserisce nel cartellone di Folkest 2026, evento che vede la partecipazione di diversi artisti. Branduardi, già presente in passato al festival, si esibirà alle ore 21.

Un altro ospite si aggiunge al ricco cartellone di Folkest 2026: Angelo Branduardi. Storico amico del festival, Branduardi sarà in castello a Udine il 21 luglio con inizio alle 21.15. Le prevendite sono già attive e i biglietti sono disponibili online sul sito del Festival, su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17(tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: [email protected]). Branduardi porterà in castello Il Cantico, il suo progetto musicale dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d'Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

