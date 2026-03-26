La partecipazione della Generazione Z al referendum sulla giustizia ha sorpreso recentemente anche alcuni osservatori. Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, ha commentato l’evento, sottolineando come la loro presenza sia stata inaspettata. La discussione si concentra sui loro no, che non sono attribuibili a un’area politica specifica. Altri esperti, come Rosina, hanno analizzato il fenomeno senza trarre conclusioni definitive.

“Devo dire che la partecipazione della Generazione Z al referendum sulla giustizia ha stupito anche me”, dice al Foglio Nando Pagnoncelli, ad di Ipsos Italia. L’istituto di sondaggi, in una dettagliatissima rilevazione realizzata per il Corriere della Sera, ha registrato un dato sorprendente: nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 28 anni, quella che rappresenta la generazione Z, ha votato il 67,1 per cento degli aventi diritto, oltre otto punti percentuali in più della media generale (58,9 per cento). E il 58,5 per cento ha votato No, una percentuale di oltre 4 punti maggiore di quella con cui, in generale, il No ha trionfato sul Sì. “Per... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I No della Gen Z al referendum non sono del campo largo. Parlano Pagnoncelli e Rosina

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Super interessante, questa analisi di Nando Pagnoncelli sul voto referendario per categorie di elettori. Dice moltissimo e fornisce chiavi di lettura utili non solo per questa consultazione. - facebook.com facebook