Referendum Giustizia l’analisi di YouTrend | 5 milioni di No non sono del Campo largo

Un’analisi condotta da YouTrend rivela che circa cinque milioni di voti contrari alla riforma della giustizia non provengono dagli elettori dei partiti del centrosinistra che hanno sostenuto il No. Lo studio si concentra sui risultati del referendum e sulle preferenze degli elettori, evidenziando una distribuzione dei voti che coinvolge anche altre aree politiche e gruppi di cittadini.

Quasi 5 milioni di voti contrari alla riforma della giustizia non arrivano dagli elettori dei partiti del centrosinistra in campo per il No. «Un segmento a sé», spiega Lorenzo Pregliasco commentando il dossier post voto di YouTrend, fatto di «elettori eterogenei». Dagli arrabbiati ai dormienti, per cui «è più facile dire no che votare un partito». Se il centrodestra è riuscito a mantenere i numeri conquistati alle europee, da registrare è l’emersione di un voto moderato che ha voluto dare un segnale al governo, ma che non si riconosce automaticamente nel campo largo. Una spia è il risultato delle suppletive in Veneto. La corsa per i seggi... 🔗 Leggi su Open.online

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