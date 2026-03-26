I mestieri come rinascita Opportunità di lavoro seguendo La via del Filo

Un progetto che punta a riscoprire e valorizzare i mestieri tradizionali come possibilità di lavoro per le donne coinvolte nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. L'iniziativa si focalizza sulla promozione di attività artigianali, offrendo nuove strade professionali a chi cerca un percorso diverso. Le partecipanti vengono accompagnate nel riscoprire abilità antiche e a inserirsi nel mercato del lavoro.

La riscoperta degli antichi mestieri come opportunità di lavoro per le donne in cerca di nuovi percorsi di vita come quelle accolte all’interno del Sistema Accoglienza Integrazione (Sai). Ecco l’obiettivo del progetto “La via del filo”, presentato a palazzo dei Priori da Accademia Focus Aps, per cui erano presenti la presidente Elvira Carrese e il vicepresidente Giovanni Bocco, in partenariato con i Comuni di Perugia, Assisi e Deruta, Provincia di Perugia, Centro pari opportunità della Regione Umbria e Università per Stranieri. "La Via del Filo è finalizzata soprattutto all’ambito della formazione, pertanto l’obiettivo primario è il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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