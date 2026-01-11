Vallata del Sant’Agata Pazzano | Non è solo radice è opportunità di sviluppo e rinascita culturale
La Vallata del Sant’Agata a Pazzano rappresenta un esempio di come le radici culturali possano diventare opportunità di sviluppo e rinascita. Il movimento La Strada ha promosso una riflessione sulla città di Reggio Calabria, sottolineando il carattere policentrico e il valore delle comunità locali. Questa prospettiva invita a valorizzare il patrimonio territoriale come elemento di crescita e rinnovamento, contribuendo alla definizione di un’identità condivisa e sostenibile.
“Reggio è città di paesi e città delle fiumare”. Fin dall'inizio il movimento La Strada ha attivato una riflessione sulla città in chiave policentrica e su questo ha dato un contributo determinante anche nella riflessione oggi fatta propria da partiti e nuove realtà civiche, che si affacciano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
