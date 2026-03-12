Sicurezza a Salerno il Volontariato Verde Pubblico diventa ufficialmente Protezione Civile
A Salerno si rafforza la rete del volontariato impegnato nella sicurezza e nella tutela del territorio. L’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV è stata ufficialmente iscritta all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Maltempo, allagamenti e auto in panne: il Volontariato Verde Pubblico in azioneDa oltre 24 ore una squadra del Volontariato Verde Pubblico Salerno è impegnata sul territorio cittadino per l’attività di monitoraggio legata...
Allerta meteo: il Vopi e Volontariato Verde Pubblico monitorano la fascia costieraIn azione, le associazioni Volontariato Verde Pubblico ODV e Pubblica Assistenza Vopi, a seguito all’avviso di allerta meteo di colore giallo per...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volontariato Verde Pubblico
Discussioni sull' argomento Volontariato salernitano si rafforza: Volontariato Verde Pubblico diventa ufficialmente Protezione Civile -; Salerno, mare eccellente quasi ovunque: migliorano i dati sulla qualità delle acque - Salernonotizie.it.
Volontariato salernitano si rafforza: Volontariato Verde Pubblico diventa ufficialmente Protezione CivileStampa A Salerno si rafforza la rete del volontariato impegnato nella sicurezza e nella tutela del territorio. L’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV è stata ufficialmente iscritta all ... salernonotizie.it
Sicurezza nel trasporto pubblico, Fit-Cisl Salerno: Aderire allo sciopero del 6 marzo è un dovere collettivoLa Fit-Cisl di Salerno esprime la più ferma condanna per la grave aggressione subita da una lavoratrice di Air Campania, la collega e RSA Luisa, episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza n ... ilvescovado.it
Volontariato salernitano si rafforza: Volontariato Verde Pubblico diventa ufficialmente Protezione Civile facebook
IL VOLONTARIATO SALERNITANO SI RAFFORZA, VOLONTARIATO VERDE PUBBLICO DIVENTA UFFICIALMENTE PROTEZIONE CIVILE E CERCANO VOLONTARI A Salerno si rafforza la rete del volontariato impegnato nella sicurezza e nella tutela del ter x.com