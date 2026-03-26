I figli… so’ pezzi ‘e core Francesco Merola & Friends per Domenico Caliendo

Lunedì 4 maggio alle 21:00 si terrà al Teatro Totò di Napoli una serata di musica e solidarietà intitolata “I figli… so’ pezzi ’e core – Tutti uniti per Domenico”. L’evento, organizzato con la partecipazione di Francesco Merola & Friends, prevede la devoluzione dell’intero incasso alla Fondazione Domenico Caliendo. La serata si svolgerà in via Frediano Cavara 12e e sarà dedicata alla raccolta fondi per questa organizzazione.

Lunedì 4 maggio, alle ore 21:00, il Teatro Totò di Napoli (via Frediano Cavara 12e) ospiterà “I figli. so’ pezzi ’e core – Tutti uniti per Domenico”, una serata-evento di musica e solidarietà a favore della Fondazione Domenico Caliendo, alla quale sarà devoluto l’intero incasso. Promotore dell’iniziativa, e alla direzione artistica dell’evento, c’è Francesco Merola, cantante e attore napoletano, figlio del leggendario Mario Merola, da anni impegnato nel portare avanti la grande tradizione musicale partenopea.Lo spettacolo nasce dalla volontà di Merola di rispondere con un gesto concreto alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino volato via il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “I figli… so’ pezzi ‘e core”, Francesco Merola & Friends per Domenico Caliendo Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, cardiologo Guido Oppido la spara: “Io vittima, 11 anni buttati per salvare i figli altrui” - VIDEOGuido Oppido, cardiochirurgo dell’Ospedale Monaldi di Napoli, è indagato per omicidio colposo per la morte di Domenico Caliendo, in sala operatoria... Monia & the Saints Band & friends allo Stone RoseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21...