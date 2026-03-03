Morte Domenico Caliendo cardiologo Guido Oppido la spara | Io vittima 11 anni buttati per salvare i figli altrui - VIDEO

Guido Oppido, cardiochirurgo dell’Ospedale Monaldi di Napoli, è stato coinvolto in un procedimento legale per omicidio colposo. La vicenda riguarda la morte di Domenico Caliendo, un cardiologo di cui si è parlato recentemente. Oppido ha dichiarato di aver perso 11 anni della sua vita nel tentativo di salvare i figli di altri. Un video mostra le sue parole sulla vicenda.

Guido Oppido, cardiochirurgo dell'Ospedale Monaldi di Napoli, è indagato per omicidio colposo per la morte di Domenico Caliendo, in sala operatoria il 23 dicembre scorso per la sostituzione dell'organo cardiaco, affetto da una forma cardiomiopatia dilatativa