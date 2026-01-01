Decine droni ucraini contro la Russia

Nella notte del 1° gennaio, diverse regioni della Russia, tra cui Mosca, sono state interessate da attacchi con droni provenienti dall’Ucraina. Questi eventi rappresentano un episodio di tensione nel contesto del conflitto in corso tra i due Paesi. L’uso di droni come strumenti di attacco evidenzia le sfide e le implicazioni di una guerra che si estende anche nel dominio tecnologico e strategico.

4.09 Nella notte del 1° gennaio diverse regioni della Russia sono state attaccateda droni, compresa la capitale Mosca. I colpi hanno causato incendi nelle raffinerie della regione di Kaluga e del territorio di Krasnodar. Lo scrive la Ukrainska Pravda. A Lyudinovo, nella regione di Kaluga, è stato colpito un deposito di petrolio locale. Le autorità russe non hanno ancora commentato l'entità dei danni, ma i media locali affermano che l'incendio è stato preceduto da una serie di esplosioni. L'Ucraina colpisce terminale petrolifero, jet e navi russe in un'ondata di attacchi; Droni e missili su Kiev. Zelensky: «Mosca non vuole la pace»; La Russia accusa: "Tentato attacco ucraino con droni alla residenza di Putin"; Attacco sventato o fake: il mistero continua. Pioggia di droni ucraini contro la residenza di Putin. "Abbattuti" - Le truppe delle Forze Aerospaziali hanno rilevato l'attacco intorno alle 19:20 (ora di Mosca) del 28 dicembre. Ucraina, Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato residenza Putin. L'Ue: 'Accuse infondate' - Merz: 'Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze' (ANSA)

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it

Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta

Euronews Italiano. . Gli ucraini sono scettici sulle garanzie di sicurezza di Stati Uniti La Russia ha lanciato decine di droni in Ucraina tra la notte e lunedì, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrava il suo omologo statunitense Donald Trump p - facebook.com facebook

Si potrebbe dire che siamo alle solite. L’ultima accusa arrivata da Mosca è quella di un presunto attacco ucraino con decine di droni contro una residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Questo episodio, che Kyiv contesta non dice molto sull’Ucra x.com

