Droni russi sconfinano in Estonia e Lettonia | colpita centrale elettrica

Due droni russi sono entrati nello spazio aereo di Estonia e Lettonia, colpendo rispettivamente una centrale elettrica in Estonia e cadendo in Lettonia. Le autorità dei due paesi hanno confermato l’incidente e hanno attivato le procedure di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli eventi, che hanno suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nella regione.

Sconfinamenti di velivoli senza pilota del Cremlino in territorio Nato. Si riunisce in seduta di emergenza il governo di Tallin. Mosca: "Abbattuti nella notte 389 droni di Kiev" Massima allerta in Europa, dopo che un drone russo ha colpito una centrale elettrica in Estonia e un altro è caduto in Lettonia. Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Una persona è rimasta ferita e si presume che un'altra sia rimasta sepolta sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia RBC-Ucraina, citando un post pubblicato dal capo dell'amministrazione regionale di Odessa, Oleg Kipper, sul canale Telegram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni russi sconfinano in Estonia e Lettonia: colpita centrale elettrica Articoli correlati Leggi anche: Drone russo sconfina in Estonia, colpita una centrale elettrica. Un secondo velivolo esplode in Lettonia. Raid su Odessa: danneggiato un edificio residenziale Ue, proposta choc dell'Estonia: vietare l'ingresso ai mercenari russi nell'area SchengenUn passo per mettere pressione alla Russia è "vietare l'ingresso dei combattenti russi nell'area Schengen". Tutti gli aggiornamenti su Droni russi Ucraina, drone russo colpisce in EstoniaUn drone entrato nel territorio estone dallo spazio aereo russo ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere a pochi chilometri dal confine con ... lapresse.it Venti di guerra in Estonia, drone russo colpisce una centrale elettrica: Riga convoca una riunione d'emergenzaIl governo di Riga si riunirà in seduta straordinaria questa mattina per discutere della sicurezza nazionale dopo che un drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una centrale ... leggo.it