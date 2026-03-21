Infortunio per Scamacca | salta Italia-Irlanda del Nord Gli scenari di Gattuso per i playoff

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Scamacca si è infortunato durante l’allenamento e salterà la partita tra Italia e Irlanda del Nord. La lesione muscolare ha costretto l’attaccante a lasciare il campo e mettere in discussione la sua partecipazione ai playoff mondiali. Gattuso, commissario tecnico della nazionale, dovrà ora valutare le prossime mosse in vista degli impegni decisivi.

Tegola per Gattuso in vista dei playoff Mondiali: lesione muscolare per Gianluca Scamacca. Gli scenari per il commissario tecnico prima dell'Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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