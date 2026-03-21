Infortunio per Scamacca | salta Italia-Irlanda del Nord Gli scenari di Gattuso per i playoff

Gianluca Scamacca si è infortunato durante l’allenamento e salterà la partita tra Italia e Irlanda del Nord. La lesione muscolare ha costretto l’attaccante a lasciare il campo e mettere in discussione la sua partecipazione ai playoff mondiali. Gattuso, commissario tecnico della nazionale, dovrà ora valutare le prossime mosse in vista degli impegni decisivi.