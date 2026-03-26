i bts portano arirang a new york guarda qui le foto esclusive del backstage

Quattro membri del gruppo musicale hanno partecipato a un evento a New York, portando sul palco un brano tradizionale coreano. Le immagini del backstage mostrano i cantanti durante i momenti prima e dopo l’esibizione. La presenza del gruppo ha attirato numerosi fan e i media presenti hanno documentato l’evento con foto esclusive. La tournée continua con altri appuntamenti in diverse città.

I BTS hanno un seguito davvero tenace e incredibile e questa è stata una settimana fantastica per i membri dell'ARMY. Pochi giorni dopo che la band ha conquistato Piazza Gwanghwamun a Seul, con un concerto strepitoso in cui sono stati eseguiti brani del loro nuovo album Arirang e grandi successi del passato come Butter e Dynamite per uno speciale Netflix trasmesso in streaming in tutto il mondo, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook sono sbarcati negli Stati Uniti e lunedì sera hanno festeggiato con alcuni dei loro più grandi fan americani all’evento Spotify x BTS: SWIMSIDE al Pier 17 nel centro di New York. Neanche una giornata... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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