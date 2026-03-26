I Berserker battuti 47-10 dalla capolista si tengono comunque stretto il terzo posto

I Berserker hanno subito una sconfitta di 47-10 contro la capolista nella prima giornata di ritorno del trofeo Gesi, seconda fase della serie C regionale. La partita si è giocata a Scandicci e, nonostante la sconfitta, la squadra mantiene il terzo posto in classifica. Questa è stata un'altra battuta d’arresto per i Berserker in questa stagione.

Altra battuta d’arresto per i Berserker, battuti 47-10 a Scandicci nella prima giornata di ritorno del trofeo Gesi, la seconda fase della serie C regionale che non mette in palio la promozione. Il gruppo ha subito il buon gioco proposto dalla capolista, dotata di un organico di maggiore esperienza. Ai ‘guerrieri’ della Valdelsa, che hanno comunque dato del filo da torcere in diverse occasioni, è mancato un po’ di cinismo in fase di finalizzazione. Una sconfitta da cui trarre indicazioni per le prossime gare: l’atteggiamento è infatti stato migliore rispetto al match precedente, ma c’è da lavorare con maggior dedizione per crescere. Questa la formazione schierata da coach Firenzani: Giorgi, Catuso, Cavallaro, Goretti, Amodeo, Cameli, Minotti, Fanciullacci, Cannas, Rizzello, Valloreia, Eschylle, Alessandri, Stortini, Iserhinrhien. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Berserker battuti 47-10 dalla capolista si tengono comunque stretto il terzo posto Articoli correlati Napoli, ora l’obiettivo stagionale è il terzo posto o comunque il piazzamento ChampionsDato il contesto, tra infortuni e clima arbitrale infuocato la Champions è un grande risultato da conquistare per Conte e i suoi ragazzi. Conti/Macii tengono botta nel libero delle coppie. L’Italia difende il terzo posto al Team EventL’Italia del pattinaggio artistico esce indenne dal free program delle coppie, terzultimo segmento valido per le gara a squadre delle Olimpiadi...