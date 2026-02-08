Conti Macii tengono botta nel libero delle coppie L’Italia difende il terzo posto al Team Event

L’Italia del pattinaggio artistico resiste nel libero delle coppie e mantiene il terzo posto nel team event alle Olimpiadi di Milano Cortina. Conti e Macii hanno dimostrato carattere e tenacia, tenendo botta contro le altre coppie e contribuendo a conservare la posizione della squadra azzurra. La gara prosegue con molte sfide ancora da affrontare, ma per ora gli italiani possono sorridere.

L’Italia del pattinaggio artistico esce indenne dal free program delle coppie, terzultimo segmento valido per le gara a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sara Conti e Niccolò Macii si sono infatti accomodati al terzo posto subito dopo Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, perdendo così solo un punto sulla Georgia e guadagnandone due invece sul Canada. Una prova positiva per gli atleti di Barbara Luoni, artefici però di un passaggio a vuoto importante nella proficua sequenza di salti triplo toeloopdopio axeldoppio axel, viziata da un errore per parte (la dama ha eseguito semplice il primo axel, il cavaliere ha sottoruotato il secondo atterrando quasi a due piedi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conti/Macii tengono botta nel libero delle coppie. L’Italia difende il terzo posto al Team Event Approfondimenti su Conti Macii Pattinaggio di figura, team event: Conti e Macii terzi nel corto coppie, Italia seconda dopo due segmenti Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026, Conti-Macii illuminano il Forum: Italia terza nel team event di pattinaggio artistico Gli atleti italiani di pattinaggio artistico hanno conquistato un terzo posto nel team event a Milano, davanti al pubblico del palazzetto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Conti Macii Conti e Macii, splendido argento agli Europei di Tallinn fra le coppie d’artistico - VideoBellissima impresa di Sara Conti e Niccolò Macii ai Campionati europei di pattinaggio su ghiaccio di figura di Tallinn (Estonia): la coppia d’artistico delle Fiamme Oro, formata dalla 24enne di Zanica ... ecodibergamo.it Conti-Macii bronzo mondiale, guardando a Milano-CortinaIl podio a Boston come a Saitama, due anni fa. Ma questo bronzo mondiale lancia Sara Conti e Niccolò Macii da protagonisti nella corsa ai Giochi di Milano-Cortina. Sull'ovale di Boston la coppia, ex ... ansa.it A chi è capitato Foto : #pattinatori olimpici italiani Sara Conti e Niccolò Macii #OlimpiadiMilanoCortina facebook Da Federica Brignone alla coppia Conti-Macii, fino a Matteo Rizzo: il programma di domenica 8 febbraio per gli atleti milanesi #Milano #MilanoCortina2026 #8febbraio2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.