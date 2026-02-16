Napoli ora l’obiettivo stagionale è il terzo posto o comunque il piazzamento Champions
Il Napoli punta a conquistare almeno il terzo posto in campionato, dopo aver pareggiato 0-0 contro la Roma al Maradona. La squadra di Spalletti cerca di mantenere alta la posizione in classifica per assicurarsi un posto in Champions League la prossima stagione. La partita ha mostrato come il club voglia rafforzare la propria corsa europea, anche con risultati meno convincenti.
Napoli, ora l’obiettivo stagionale ora è il terzo posto o comunque il piazzamento Champions Pareggio giusto al Maradona tra Napoli e Roma. Un tempo ciascuno con Malen che fa la differenza per la Roma mentre per gli azzurri è dalla fascia sinistra che arrivano le giocate, prima con Spinazzola e poi con Alisson Santos. Conte vede ancora amnesie difensive che aiutano i giallorossi nelle azioni delle due reti, fase di difesa che parte male da un centrocampo poco reattivo. Nel primo tempo il Napoli subisce come a Genova il gol a freddo, al primo tiro in porta. Questa volta dopo 7 minuti e dopo i primi approcci in area romanista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli addio alla Champions, ora serve concentrarsi sul campionato e per un piazzamento tra le prime 4
Dopo un primo tempo epico, il Napoli vede sfumare il sogno Champions e ora si concentra sul campionato.
Aggiornato il ranking stagionale Uefa: l’Italia è terza e si avvicina al posto extra in Champions
PSV-Napoli 6-2 | L'ANALISI di Umberto CHIARIELLO del 22/10/25 | CHAMPIONS 21
Connessione e obiettivo comune per Napoli e Roma: la Champions Ma secondo Cristian Brocchi per Conte è quasi un obbligo #Vamos powered by Optima Italia, ogni sabato di #SerieAEnilive su #DAZN x.com
