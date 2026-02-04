Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, sottolinea che bloccare l’hub del Molo Clementino richiederà motivi solidi. Dopo l’ultimo parere del Ministero dell’Ambiente, Garofalo spiega che il passaggio è importante, ma serve ancora molto per fermare l’opera. La discussione si fa più accesa, anche perché la fase tecnica è ormai pronta e dettagliata.

di Pierfrancesco Curzi Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, partiamo dalla fine: quanto è importante l’ultimo parere espresso dal Ministero dell’Ambiente? "Il passaggio è di rilievo e segue tutta la fase tecnica da noi preparata e presentata in ogni dettaglio. Di fatto il Ministero ha chiuso la fase preliminare dopo averci chiesto una serie di approfondimenti. Per la redazione della pratica ambientale integrato abbiamo commissionato numerosi studi, fino a 11, e fatto riferimento a piani e programmi territoriali e al Pia, il progetto dell’inquinamento atmosferico che l’Adsp ha contribuito a realizzare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Molo Clementino: "Ora per fermare l’hub servono motivi robusti"

Approfondimenti su Molo Clementino

A due mesi dalla scadenza del mandato di Vincenzo Garofalo come presidente dell’Autorità portuale del Medio Adriatico, il Ministero ha finalmente pubblicato il progetto per il Molo Clementino.

Ultime notizie su Molo Clementino

