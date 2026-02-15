Tuchel rinnovo storico con l’Inghilterra fino al 2028 | focus su Euro 2028 e crescita dei talenti emergenti

Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto con l’Inghilterra, prolungandolo fino al 2028, dopo aver portato la nazionale a qualificarsi senza difficoltà ai Mondiali. La decisione nasce dalla volontà di puntare sui giovani talenti e di preparare la squadra per Euro 2028. Con questa firma, Tuchel si conferma tra gli allenatori più pagati al mondo e si appresta a guidare l’Inghilterra in una fase cruciale.

Tuchel rinnova con l’Inghilterra: la panchina più calda e la classifica dei CT più pagati. Thomas Tuchel guiderà la nazionale inglese di calcio fino al 2028, un rinnovo che consolida la sua posizione tra gli allenatori più pagati al mondo e proietta la squadra verso Euro 2028 dopo un percorso di qualificazione ai Mondiali definito impeccabile. L’annuncio della Football Association premia la sua gestione e apre un nuovo capitolo per il calcio inglese, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli internazionali. Un progetto a lungo termine: dalla transizione Southgate all’era Tuchel. L’arrivo di Tuchel sulla panchina inglese, nel gennaio 2025, ha segnato una svolta dopo l’esperienza di Gareth Southgate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tuchel resta in Inghilterra fino al 2028.

La federazione inglese ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Thomas Tuchel come ct fino al giugno 2028.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.