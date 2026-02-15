Tuchel rinnovo storico con l’Inghilterra fino al 2028 | focus su Euro 2028 e crescita dei talenti emergenti
Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto con l’Inghilterra, prolungandolo fino al 2028, dopo aver portato la nazionale a qualificarsi senza difficoltà ai Mondiali. La decisione nasce dalla volontà di puntare sui giovani talenti e di preparare la squadra per Euro 2028. Con questa firma, Tuchel si conferma tra gli allenatori più pagati al mondo e si appresta a guidare l’Inghilterra in una fase cruciale.
Tuchel rinnova con l’Inghilterra: la panchina più calda e la classifica dei CT più pagati. Thomas Tuchel guiderà la nazionale inglese di calcio fino al 2028, un rinnovo che consolida la sua posizione tra gli allenatori più pagati al mondo e proietta la squadra verso Euro 2028 dopo un percorso di qualificazione ai Mondiali definito impeccabile. L’annuncio della Football Association premia la sua gestione e apre un nuovo capitolo per il calcio inglese, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli internazionali. Un progetto a lungo termine: dalla transizione Southgate all’era Tuchel. L’arrivo di Tuchel sulla panchina inglese, nel gennaio 2025, ha segnato una svolta dopo l’esperienza di Gareth Southgate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tuchel, rinnovo con l'Inghilterra fino al 2028
Tuchel, i motivi dietro al rinnovo del ct tedesco con l'Inghilterra. Retroscena spiegati dal The Guardian riguardanti la decisione.
