Honda ha deciso di interrompere lo sviluppo e il lancio dell’Afeela 1, il veicolo nato dalla collaborazione con Sony. La produzione e il progetto sono stati ufficialmente fermati, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La decisione riguarda sia il processo di sviluppo che le fasi di commercializzazione dell’auto.

Si interrompe la collaborazione tra Sony e Honda nell'ambito della joint venture Shm (Sony Honda Mobility), che era nata nel 2022 e da cui avrebbe dovuto vedere la luce la Afeela 1, berlina elettrica il cui prototipo era stato presentato ormai tre anni fa a Las Vegas. Il 25 marzo è arrivato però l'annuncio che lo sviluppo e il lancio ufficiale dell'Afeela 1 sono sospesi e che lo stesso destino toccherà anche al secondo modello Afeela, che si trovava in fase di sviluppo. La decisione segue infatti il dietrofront strategico di Honda, che già il 12 marzo aveva comunicato di aver rivisto i propri piani di elettrificazione e bloccato il lancio di tre modelli a zero emissioni destinati al mercato americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda interrompe lo sviluppo dell'Afeela 1: stop al progetto con Sony

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