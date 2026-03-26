Honda e Sony hanno deciso di interrompere il progetto congiunto per le auto elettriche negli Stati Uniti. La decisione è stata presa a causa dei costi elevati e della volatilità del mercato locale. La joint venture, avviata con l’obiettivo di sviluppare veicoli elettrici, si ferma prima di arrivare alla fase di produzione. La collaborazione tra le due aziende termina senza aver portato a un modello sul mercato.

La joint venture tra Honda e Sony per lo sviluppo di auto elettriche si ferma prima ancora di entrare nel vivo. Sony Honda Mobility, fondata nel 2022, ha annunciato la cancellazione del lancio del modello Afeela 1 negli Stati Uniti e il rinvio indefinito di una seconda vettura elettrica. Una scelta che segna un brusco dietrofront rispetto agli ambiziosi piani iniziali e riflette un mercato delle EV in rapida evoluzione e meno favorevole del previsto. La decisione è stata motivata dall’impossibilità di avvalersi delle tecnologie Honda previste per la joint venture, in seguito a una revisione della strategia elettrica del costruttore giapponese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Honda e Sony rinunciano alle auto elettriche negli Usa. Troppi costi e mercato instabile

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