I settant’anni di Mel Gibson il regista che ha cambiato Hollywood | una carriera tra alti e bassi

Il 3 gennaio Mel Gibson celebra i suoi settant’anni. Attore e regista di origini australiane, ha lasciato un’impronta significativa nel cinema hollywoodiano, attraversando periodi di grande successo e momenti di difficoltà. La sua carriera, caratterizzata da produzioni di rilievo e controversie, rappresenta un percorso complesso e articolato. In questa occasione, si ripercorrono i traguardi e le sfide che hanno definito la sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Mel Gibson compie 70 anni. Domani, 3 gennaio, il grande regista, e prima attore, americano, festeggerà una data importante. Mentre sta perfezionando il suo ultimo, possibile capolavoro. Una carriera tra alti e bassi. Classe 1956, è nato a Peekskill, nello stato di New York, da padre statunitense di origini britanniche, lo scrittore Hutton Gibson, e da madre irlandese, Anne Reilly. E’ il sesto di dieci figli. Grande protagonista di Hollywood, Mel ha recitato in oltre 60 film, ne ha diretti 6 (è al lavoro sul settimo ‘La Resurrezione di Cristo’, sequel de ‘La Passione di Cristo’ del 2004) e ne ha prodotti più di 10 con la sua Icon Productions. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I settant’anni di Mel Gibson, il regista che ha cambiato Hollywood: una carriera tra alti e bassi Leggi anche: La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson ha scelto il nuovo Gesù che sostituirà Jim Caviezel Leggi anche: Calciomercato Inter, il retroscena che ha cambiato una carriera: il racconto di Pisacane La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati: “Triste chiudere questo capitolo, saremo sempre dei buoni genitori” - La fine della loro relazione risale allo scorso anno, ma Mel Gibson e Rosalind Ross hanno comunicato la notizia solo in ... fanpage.it

Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo 9 anni, la scelta per il figlio Lars - Mel Gibson e Rosalind Ross si dicono addio dopo 9 anni e un figlio: la rottura tenuta segreta per un anno e la nuova vita per amore di Lars ... dilei.it

Mel Gibson si separa da Rosalind Ross: “Ma continueremo a essere i migliori genitori per nostro figlio Lars” - L’attore e regista, che compirà 70 anni a inizio gennaio, aveva conosciuto la sceneggiatrice nel 2014 attraverso amici comuni. msn.com

Settant’anni di matrimonio a Carraia per Ivo Bocca e Mirella Pracchia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.