Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio. La storia segue Arturo, Elena e Blu, tre persone che hanno perso molto, ma non la passione per le auto e l’adrenalina. La serie si concentra sulla loro voglia di riscatto e di trovare un nuovo senso, mentre le loro vite si incrociano in un mondo fatto di velocità e sfide.

“Motorvalley” è la nuova serie tv Netflix di sei episodi, in arrivo dal 10 febbraio. Tutto ruota attorno ad Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello, assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero

