Cosa ci facevano due antichi lupi su un'isola svedese? Una scoperta importante sulla domesticazione del cane

Due antichi lupi trovati nella grotta di Stora Förvar, sull’isola svedese di Stora Karlsö, risalenti a circa 3-5 mila anni fa, offrono nuove informazioni sulla domesticazione del cane. Questi resti rappresentano un’importante testimonianza archeologica, contribuendo a comprendere meglio i processi di addomesticamento e il rapporto tra uomo e animale in epoche antiche. La scoperta arricchisce il quadro storico di questa lunga convivenza.

I resti di due canidi nella grotta di Stora Förvar, sulla piccola isola svedese nel Mar Baltico di Stora Karlsö in Svezia, risalenti a un periodo che va dai 3 ai 5 mila anni fa hanno permesso di aggiungere un altro tassello alla storia della domesticazione del cane. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

