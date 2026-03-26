Blanco ha dichiarato di aver scritto la canzone “La cura per me” pensando a una relazione tra due cantanti, senza specificare chi siano. Sul web si sono scatenate ipotesi su possibili protagonisti, citando nomi come Elodie e Marracash. La canzone, interpretata da Giorgia, viene vista come una composizione che potrebbe celare una storia tra due artisti.

Il cantautore mantiene il riserbo sull’ispirazione del brano di Giorgia, mentre sui social impazzano speculazioni e teorie dei fan Ci sono canzoni che sembrano nascondere un romanzo tra le note: “La cura per me”, interpretata da Giorgia, è una di quelle. Dietro la voce cristallina della cantautrice romana si cela infatti l’ispirazione e la penna di Blanco, che in un’intervista a Radio Deejay ha raccontato un retroscena destinato a far impazzire i fan: “La cura per me l’ho scritta pensando a una relazione tra due cantanti, che non voglio dire, non dirò mai chi sono”, ha dichiarato con un mezzo sorriso enigmatico, mantenendo il mistero... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scritto La cura per me pensando a una relazione tra due cantanti, ma non dirò chi sono”: lo rivela Blanco. Sul Web scatta il toto-nomi: “Elodie e Marracash”

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