Ho fatto la comunità due volte per cocaina poi sono andato dallo psicologo Hanno cercato di darmi psicofarmaci ma ho rifiutato subito | lo rivela Clementino

L'artista Clementino ha raccontato di aver fatto la comunità due volte per problemi legati alla cocaina. Dopo l’esperienza, si è rivolto a uno psicologo, ma ha rifiutato di assumere psicofarmaci. La sua testimonianza è arrivata durante l'ultima puntata di BSMT condotta da Gianluca Gazzoli, dove ha parlato delle sue battaglie personali e delle difficoltà superate.

“La Iena cade ma si rialza!” è questo il titolo dell’ultima puntata del BSMT by Gianluca Gazzoli con ospite Clementino. Il coach di “The Voice Kids” ha raccontato anche i momenti difficili della sua vita legati alle dipendenze. “Sono stato dipendente dalla droga per diversi anni. Avevo poca autostima, non capivo quante cose belle avevo intorno. Mi rifugiavo nella dipendenza dalla cocaina ed è stata brutta, è stata tosta. – ha affermato – Ho fatto la comunità due volte per cocaina, poi sono andato dallo psicologo, poi hanno cercato di darmi psicofarmaci, ma poi ho rifiutato subito”. Poi ha aggiunto: “ La musica mi ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

UNA VITA DA IENA WHITE! CLEMENTINO passa dal BSMT!

